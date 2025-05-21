Фінансові новини
- |
- 21.05.25
- |
- 19:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дві третини з 2 млн снарядів для України від ЄС вже "знайшли" – Сибіга
10:28 21.05.2025 |
Україна отримала підтвердження від європейських партнерів, що вони вже знайшли можливість постачання двох третин із 2 млн артилерійських снарядів, які ЄС ставить за мету надати Україні до кінця 2025 року.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з головною дипломаткою ЄС Каї Каллас та участі у засіданні Ради ЄС із закордонних справ.
Сибіга розповів, що європейська ініціатива щодо збільшення кількості поставлених Україні артилерійських боєприпасів до 2 мільйонів цього року успішно просувається.
"Країни-члени ЄС вже дали обіцянки щодо двох третин із 2 млн артилерійських снарядів, і ми працюємо над тим, щоб "закрити" останню третину якнайшвидше. Дякую Каї за її важливу ініціативу", - зазначив він.
Також міністр згадав, що йшлося про розблокування фактичного запуску переговорів про вступ України до ЄС.
"Теперішній важливий період вимагає рішучих і великих рішень і для стримування Росії, і для просування України на євроінтеграційному шляху. Ми погодилися щодо необхідності рухати обидва ці процеси", - написав Сибіга.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Генштаб підтвердив удар по заводу напівпровідників у Росії
|Канада готова допомогти Україні створити пенсійну систему за канадським зразком
|Трамп у розмові із Зеленським сказав, що Україна та росія самі повинні вирішити, як закінчити війну — NYT
|ЄС уперше ввів санкції проти Росії за застосування хімічної зброї в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Влада блокує участь Порошенка у ПА НАТО – заява «Євросолідарності»
|Україна отримає від Франції шість безпілотних систем для розмінування
|ЗМІ: США не хочуть включати в заяву G7 обіцянку підтримки України та осуд війни РФ
|Ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон
|Обраний президент Румунії – проти участі у потенційному західному контингенті в Україні
|Генштаб підтвердив удар по заводу напівпровідників у Росії
Бізнес
|Pfizer купує права на протираковий препарат у китайської 3SBio за суму до $6 млрд
|Китайська Huaneng Group створила найбільший у світі флот електричних кар'єрних самоскидів з автопілотом
|Honda скорочує інвестиції в електромобілі та зосередиться на гібридах
|Grok більше не спамить «геноцидом білих» — тепер він заперечує Голокост
|WSJ: xвиля викрадень та тортур криптобізнесменів шириться світом
|Китай залишається лідером за обсягами продажу нових авто
|Nissan планує скоротити майже половину своїх заводів – Reuters