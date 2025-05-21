Україна отримала підтвердження від європейських партнерів, що вони вже знайшли можливість постачання двох третин із 2 млн артилерійських снарядів, які ЄС ставить за мету надати Україні до кінця 2025 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з головною дипломаткою ЄС Каї Каллас та участі у засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

Сибіга розповів, що європейська ініціатива щодо збільшення кількості поставлених Україні артилерійських боєприпасів до 2 мільйонів цього року успішно просувається.

"Країни-члени ЄС вже дали обіцянки щодо двох третин із 2 млн артилерійських снарядів, і ми працюємо над тим, щоб "закрити" останню третину якнайшвидше. Дякую Каї за її важливу ініціативу", - зазначив він.

Також міністр згадав, що йшлося про розблокування фактичного запуску переговорів про вступ України до ЄС.

"Теперішній важливий період вимагає рішучих і великих рішень і для стримування Росії, і для просування України на євроінтеграційному шляху. Ми погодилися щодо необхідності рухати обидва ці процеси", - написав Сибіга.