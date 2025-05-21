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Зеленський повідомив про розмови з Макроном і Стармером
09:47 21.05.2025 |
Президент України Володимир Зеленський 20 травня мав окремі телефонні розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном і прем'єром Британії Кіром Стармером.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X.
Зеленський пізно увечері 20 травня повідомив, що мав окремі телефонні розмови з лідерами Франції і Британії.
Він зазначив, що подякував Кіру Стармеру за нові британські санкції проти Росії, застосовані в один день із санкціями ЄС, та зазначив, що "було б добре, якби Сполучені Штати теж допомогли".
Президент додав, що вони зі Стармером говорили про деталі дипломатичної роботи і "можливі зустрічі, які здатні реально забезпечити припинення вогню й рух до тривалого миру".
Зокрема, обговорили розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася у понеділок після його спілкування з очільником Кремля.
"Також обговорили наші спільні дії в межах коаліції охочих. Домовились бути й надалі в постійному контакті - майже щоденному", - пише Зеленський.
Щодо розмови з Макроном Зеленський зазначив, що вона була "дуже предметною".
"Продовжуємо підготовку рішень у межах коаліції охочих - усе стає більш практичним. Обговорили підтримку нашої армії, оборонну співпрацю, наше внутрішнє виробництво зброї в Україні. Звісно, детально обговорили відносини та координацію зі Сполученими Штатами", - розповів президент.
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