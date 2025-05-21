Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС вже працює над новим пакетом санкцій проти РФ - Каллас

 

Єдиним варіантом примусити Росію погодитися на серйозні переговори про припинення вогню у її війні проти України, є подальше збільшення тиску, заявила верховна представниця Європейського Союзу з закордонної та безпекової політики Кая Каллас у вівторок, 20 травня, після ухвалення 17-го пакета санкцій ЄС щодо РФ.

На пресконференції у Брюсселі після засідання Ради ЄС з закордонних справ вона наголосила, що найвищим пріоритетом для Європи залишається повне та безумовне припинення вогню, на яке Україна погодилася вже понад 60 днів тому. Попри це, Росія "досі грає в ігри" та продовжує ескалацію.

"Міністри запитували про швидкий прогрес з підготовки наступного раунду санкцій. Багато країн-членів говорили: якщо Росія не погодиться на повне й безумовне припинення вогню, буде більше тиску. Наступний пакет санкцій є саме тим тиском, який ми можемо вчинити. Ми також обговорили внески у безпекові гарантії для України, що саме ми можемо зробити більше для цього на європейському рівні", - цитує Каллас "Укрінформ".

Каллас: Найбільший ефект матимуть санкції проти енергетики

При цьому у відповідь на прохання назвати обмежувальні заходи, які могли б найвідчутніше позначитися на російській економіці, вона зазначила, що найбільший ефект тиску на Росію можуть мати заходи на енергетичному ринку. "Я вважаю, що найважливіше - знизити для Росії стелю цін на нафту", - заявила Каллас.

За її словами, енергоносії - це "важливе джерело доходів Росії", яке живить її економіку, і Євросоюзу потрібно "здійснити певний тиск у сфері енергоресурсів".

Україна закликає зменшити стелю цін на нафту вдвічі

До зменшення граничну ціну на нафту з Росії у вівторок у Брюсселі говорив і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, якого запросили на засідання Ради ЄС. Він закликав європейських партнерів знизити стелю цін з теперішніх 60 доларів за барель до 30 доларів за барель.

Напередодні єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс повідомив, що ЄС виступить з ініціативою щодо зниження цін на нафту з РФ під час зустрічі міністрів фінансів Великої сімки (G7), яка пройде в Канаді з 20 по 22 травня.

Він не уточнив, до якого рівня ЄС хоче їх знизити, однак, за даними Reuters, йдеться про 50 доларів за барель.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4360
  0,0491
 0,12
EUR
 1
 46,9138
  0,2617
 0,56

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1097  0,03 0,07 41,6838  0,03 0,08
EUR 46,5172  0,17 0,37 47,2576  0,18 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,06 0,16 41,4700  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес