ЄС вже працює над новим пакетом санкцій проти РФ - Каллас

Єдиним варіантом примусити Росію погодитися на серйозні переговори про припинення вогню у її війні проти України, є подальше збільшення тиску, заявила верховна представниця Європейського Союзу з закордонної та безпекової політики Кая Каллас у вівторок, 20 травня, після ухвалення 17-го пакета санкцій ЄС щодо РФ.

На пресконференції у Брюсселі після засідання Ради ЄС з закордонних справ вона наголосила, що найвищим пріоритетом для Європи залишається повне та безумовне припинення вогню, на яке Україна погодилася вже понад 60 днів тому. Попри це, Росія "досі грає в ігри" та продовжує ескалацію.

"Міністри запитували про швидкий прогрес з підготовки наступного раунду санкцій. Багато країн-членів говорили: якщо Росія не погодиться на повне й безумовне припинення вогню, буде більше тиску. Наступний пакет санкцій є саме тим тиском, який ми можемо вчинити. Ми також обговорили внески у безпекові гарантії для України, що саме ми можемо зробити більше для цього на європейському рівні", - цитує Каллас "Укрінформ".

Каллас: Найбільший ефект матимуть санкції проти енергетики

При цьому у відповідь на прохання назвати обмежувальні заходи, які могли б найвідчутніше позначитися на російській економіці, вона зазначила, що найбільший ефект тиску на Росію можуть мати заходи на енергетичному ринку. "Я вважаю, що найважливіше - знизити для Росії стелю цін на нафту", - заявила Каллас.

За її словами, енергоносії - це "важливе джерело доходів Росії", яке живить її економіку, і Євросоюзу потрібно "здійснити певний тиск у сфері енергоресурсів".

Україна закликає зменшити стелю цін на нафту вдвічі

До зменшення граничну ціну на нафту з Росії у вівторок у Брюсселі говорив і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, якого запросили на засідання Ради ЄС. Він закликав європейських партнерів знизити стелю цін з теперішніх 60 доларів за барель до 30 доларів за барель.

Напередодні єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс повідомив, що ЄС виступить з ініціативою щодо зниження цін на нафту з РФ під час зустрічі міністрів фінансів Великої сімки (G7), яка пройде в Канаді з 20 по 22 травня.

Він не уточнив, до якого рівня ЄС хоче їх знизити, однак, за даними Reuters, йдеться про 50 доларів за барель.