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АНАЛІТИКА

Усі санкції проти Росії часів Байдена залишаються в силі - Рубіо

 

Жодні санкції, які Сполучені Штати запровадили проти Росії за часів попередньої адміністрації Джо Байдена, не були скасовані нинішньою адміністрацією.

Про це під час слухань у Комітеті з закордонних справ Сенату США у вівторок, 20 травня, заявив державний секретар Марко Рубіо, передає Укрінформ.

«Я хочу наголосити, що жодні санкції проти Росії не були скасовані. Всі санкції проти Росії, які були запроваджені за часів минулої адміністрації, залишаються в силі», - сказав він.

За словами Рубіо, інформація про те, що США позбулися важелів впливу на Росію, є неточною.

«Вони (важелі впливу - ред.) залишаються таким, якими вони були за минулої адміністрації», - додав він.

За словами головного дипломата США, американська сторона повідомила росіянам ще 6-8 тижнів тому, що адміністрація Трампа не може контролювати те, що робить Конгрес.
Ключові теги: США, Росія
 

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