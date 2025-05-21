Рубіо: Трамп вважає, що загроза нових санкцій з боку США може змусити Росію вийти з мирних переговорів

Президент США Дональд Трамп вважає, що загроза нових санкцій з боку США може змусити Росію вийти з мирних переговорів щодо України, заявив держсекретар США Марко Рубіо, тим самим вказавши на небажання Білого дому посилювати тиск на Росію, повідомляє Bloomberg.

"Якщо почати погрожувати санкціями, росіяни просто перестануть із нами говорити. А для нас важливо зберегти можливість розмови з ними і підштовхнути до повернення за стіл переговорів", - заявив Рубіо у вівторок на слуханнях у комітеті Сенату з міжнародних справ.

Як зазначає видання, заява прозвучала у відповідь на запитання сенатора-демократа Кріса Кунса з Делавера про те, чи має намір адміністрація запроваджувати нові санкції проти Росії або збільшувати постачання зброї Україні.

Видання пише, що результат розмови Трампа з Путіним у понеділок розчарував багатьох європейських союзників, які очікували, що Вашингтон займе жорсткішу позицію після того, як Трамп останніми тижнями вимагав 30-денного припинення вогню та погрожував подальшими діями. Це може включати дозвіл на прийняття двопартійного законопроекту, підготовленого сенатором Ліндсі Гремом , який запровадив би нові "розгромні" санкції.

"Було б корисно, якби Сполучені Штати вдарили кулаком по столу - якби той пакет санкцій, який так обговорювали сенатори, міг бути прийнятий", - заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю France Inter раніше у вівторок. "Усі розуміють, що він продовжуватиме свою колоніальну війну до самого кінця, якщо ми її не зупинимо", - сказав він, маючи на увазі Путіна.

Європейський Союз у вівторок схвалив свій черговий пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту, а також спрямований на вирішення гібридних загроз та порушення прав людини.

"Проти Росії готуються нові санкції", - заявила в ефірі X головний дипломат блоку Кая Каллас .