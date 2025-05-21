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Рубіо: США співпрацюють з союзниками, щоб поставити нові Patriot Україні
23:50 20.05.2025 |
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати тісно співпрацюють з союзниками по НАТО, які мають певну кількість батарей Patriot, щодо їх передачі Україні.
Про це він заявив під час слухань у Сенаті, повідомляє "Європейська правда".
Відповідаючи на запитання сенаторки від Демократичної партії Джин Шахін, Рубіо наголосив, що за винятком однотижневої паузи США не припиняли постачання вже затвердженої допомоги Україні.
За його словами, нові пакети допомоги - це інше питання, яке не йому вирішувати.
"Білий дім повинен вирішити звернутися до Конгресу щодо нової допомоги. Але те, що вже схвалене Конгресом - постачається", - сказав Рубіо, зазначивши, що не всі запити українців можна реалізувати.
За словами держсекретаря, йдеться про системи Patriot, "яких, якщо чесно ми не маємо"
"Але ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками, які мають певну кількість батарей, які вони могли б надати чи передати у тимчасове користування українцям для захисту, наприклад, повітряного простору Києва чи інших місць. І ми заохочуємо їх у цьому плані", - сказав Рубіо.
"Жодна з цих країн не хоче відмовлятися від цих систем, а ми не можемо швидко їх виробити", - заявив він.
Він повторив тезу, що військового вирішення у війни немає і все має вирішитися за столом переговорів.
"Фундаментальним викликом тут є наступне. Росія хоче те, чого вона зараз немає і що їй не належить. А Україна хоче те, чого вона не може відвоювати знову", - заявив він.
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