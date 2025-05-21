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АНАЛІТИКА

62% американців вважають, що США мають продовжувати військову підтримку України

 

Переважна більшість американців, при цьому як виборці Демократичної партії, так і прихильники республіканців, вважають, що адміністрація Дональда Трампа має продовжувати військову підтримку України.

Такими є результати опитування Harvard CAPS/Harris Poll, передає "Європейська правда".

62% виборців вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати надавати зброю Україні та запроваджувати санкції проти Росії.

Серед прихильників демократів такої думки дотримуються 71% опитаних; серед республіканців - 59%.

Крім того, 64% американців вважають, що Україна повинна отримати прямі гарантії безпеки від США, якщо вона піде на поступки заради припинення війни з Росією. Такої думки дотримується більшість виборців усіх партій.
Ключові теги: США
 

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