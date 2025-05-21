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Ексдепутату-втікачу Онищенку скасували вирок у «газовій справі»
23:15 20.05.2025 |
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала вирок колишньому народному депутатові України Олександру Онищенку у справі про привласнення 740 мільйонів гривень через «Укргазвидобування».
Про це повідомила Апеляційна палата ВАКС, не називаючи імені фігуранта, але, за даними джерела hromadske, йдеться про Олександра Онищенка.
Апеляційна палата ВАКС скасувала вирок і призначила проводити розгляд справи у суді першої інстанції.
Раніше Вищий антикорупційний суд заочно призначив 15 років позбавлення волі колишньому народному депутатові України Олександру Онищенку. Він переховується за кордоном. У 2021 році стало відомо, що ексдепутат-утікач отримав російське громадянство, займається кінним спортом і виступає за збірну росії.
Більше про «газову справу»
Як встановили правоохоронці, злочинна група під керівництвом ексрегіонала Онищенка із січня 2013 року до червня 2016-го заволоділа понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу. Через це державне «Укргазвидобування» зазнало збитків на понад 740 млн гривень.
Загалом слідство встановило причетність до участі в «газовій схемі» 29 людей. Серед них - двоє близьких людей, які виконували роль співорганізаторів, решта - працівники ПАТ «Укргазвидобування», юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.
Восьмеро підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості.
У 2016-му Онищенка позбавили імунітету народного депутата, його та ще п'ятьох фігурантів розшукували. У 2019 році його затримали в Німеччині. Але екстрадувати Онищенка Німеччина відмовилась, оскільки умови українських в'язниць нібито не відповідають стандартам Європейської конвенції з прав людини.
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