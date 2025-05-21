ЄС посилює тиск на Трампа, щоб вдарити по Росії новими санкціями, - Каллас

Європейський Союз посилює тиск на президента США Дональда Трампа, щоб вдарити по Росії новими санкціями. Адже розмова американського лідера з російським диктатором Володимиром Путіним не змогла забезпечити зобов'язання РФ щодо припинення вогню в Україні.

Про це заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

"Ми всі погодилися і сказали, що якщо вони (Росія - ред.) не погодяться на безумовне припинення вогню, як Україна погодилася понад 60 днів тому, будуть вжиті рішучі заходи. І це те, що ми хочемо бачити від усіх сторін, які заявили, що будуть діяти відповідно", - зазначила Каллас.

Виступаючи перед журналістами у вівторок, коли ЄС і Британія представили нові пакети санкцій проти Росії, глава дипломатії ЄС сказала: "Ми справді не побачили тиску на Росію в результаті цих переговорів".