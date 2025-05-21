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АНАЛІТИКА

Рубіо: США не припинили постачання зброї Україні, рішення щодо нових пакетів немає- ЗМІ

 

США не припинили постачання зброї Україні, але рішення щодо подальшого формування нових пакетів допомоги поки що не прийнято, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"Державний секретар США Рубіо: США не припинили постачання зброї в Україну, але рішення про можливість формування нових пакетів допомоги немає", - цитує Рубіо Сlash Report у соціальній мережі Х у вівторок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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