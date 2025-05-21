Європа буде готова до посилення санкцій - глава МЗС Німеччини

Європа буде реагувати, якщо Росія продовжить затягувати з готовністю до перемир'я.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль у Брюсселі 20 травня, передає кореспондент Укрінформу.

Німецький уряд, за словами його представника, неодноразово підкреслював, що очікує від Росії готовності погодитися на безумовне припинення вогню, і до того ж негайно, та вітає готовність до цього з боку України.

«Ми можемо з розчаруванням констатувати, що Росія досі не зробила цього вирішального кроку. Ми будемо повинні на це реагувати... Ми не маємо якихось табу щодо подальших санкційних можливостей... Доки Путін не буде реагувати і не буде готовим до серйозних переговорів, у Європі буде велика готовність запровадити подальші санкційні пакети», - підкреслив Вадефель.

Обмежувальні заходи, як-от 17-й пакет, мають на меті обмежити можливості російської воєнної машини, за словами німецького міністра. Вжиті до цього часу санкції мають ефект, але наразі «потрібні подальші ефекти», сказав глава МЗС і запевнив, що європейці готові до цього. Він наголосив на нагальній необхідності послати Путіну чіткий сигнал готовності Європи вжити всіх заходів, які суттєво звузять можливості Путіна в сфері економіки та політики, аби змусити його зробити конкретні кроки та сісти за стіл переговорів.

Вадефуль висловив сподівання, що американські союзники тримаються такої ж позиції, як і європейці, та хочуть рухатися в одному напрямку. У німецького міністра склалося враження, що в США «є висока готовність подумати про санкції». Але за будь-яких умов Європа має бути згуртована та рішуча в своїх власних діях, додав він.