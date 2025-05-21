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Сибіга закликає ЄС піти далі 17-го пакету санкцій проти Росії і ввести «стелю» цін на нафту не вище $30
16:57 20.05.2025 |
Схвалення 17-го пакету санкцій проти РФ важливо, але треба йти далі.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Брюсселі 20 травня, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми потребуємо повної дипломатичної мобілізації», - підкреслив український дипломат. Він зазначив, що в умовах війни треба діяти відповідно: необхідно стримувати Росію і відновити довготривалий і всеосяжний мир в Україні та в Європі.
Сибіга подякував за 17-й пакет санкцій, який було схвалено 20 травня. Але закликав піти далі цього пакету та підвищити ціну за російську агресію, запровадивши обмеження ціни на нафту, яка, на думку Києва, мала би бути не вище 30 доларів за барель. Окрім того, потрібні санкції щодо російської банківської інфраструктури, включаючи Центробанк, сказав український міністр.
За його словами, такі сильні кроки потрібні зараз, адже треба чинити тиск на Росію. Міністр нагадав, що останніми тижнями Україна довела, що не вона є перешкодою на шляху до миру. Це Путін хоче цієї війни. Тож треба продовжувати чинити тиск на Росію, аби вона завершила цю війну.
«Тому так важливо мати цю повну дипломатичну мобілізацію - для стримування російської агресії і відновлення миру», - повторив дипломат.
У Брюсселі Сибіга бере участь у зустрічі голів МЗС країн ЄС.
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