Зеленський зустрівся з кронпринцом Норвегії, який вперше відвідує Україну

Президент України Володимир Зеленський прийняв у Києві кронпринца Норвегії Хокона, який вперше відвідує Україну.

Про це він розповів у своєму X, пише "Європейська правда".

Зеленський повідомив про зустріч та зазначив, що візит кронпринца в Україну почався з відвідин реабілітаційного центру в Ірпені, де українські військові відновлюються після поранень.

"Під час зустрічі говорили про посилення енергетичної стійкості. Цінуємо 450 мільйонів доларів - внесок Норвегії в енергетичну безпеку України. Окремо поспілкувалися про зміцнення культурних звʼязків між нашими країнами та інвестиції в оборонній сфері. В усіх напрямах маємо сильний потенціал", - зазначив президент.

"Дякую Норвегії та норвезькому народу за постійну підтримку України", - додав він.









Нагадаємо, кронпринц Хокон прибув в Україну вранці 20 травня. Окрім згаданого реабілітаційного центру, він відвідав також місце запеклих боїв у Мощуні. Разом з кронпринцом прибув також міністр енергетики.

Це перший візит представника королівської родини Норвегії в Україну за час повномасштабної війни та загалом з 2008 року, коли у Києві гостювала кронпринцеса Метте-Маріт.

Нагадаємо, у квітні уряд Норвегії схвалив збільшення допомоги Україні у 2025 році до майже 8 млрд доларів.