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Бельгія може надати Україні винищувачі раніше, ніж планувалося – міністр
14:37 20.05.2025 |
Бельгія може надати Україні винищувачі F-16 раніше, ніж планувалося, повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен 20 травня.
«Щодо F-16 - ми вже є і залишимось у коаліції по F-16, і ми спробуємо поставити літаки навіть раніше за визначений термін. Думаю, це теж хороша новина», - сказав Франкен перед зустріччю міністрів у Брюсселі, передає кореспондентка Радіо Свобода. Дату поставок він не уточнив.
У березні в уряді Бельгії повідомляли про затримки постачання Україні F-16 через затримку з постачанням нових F-35 зі США до Бельгії.
Раніше агенція Reuters, цитуючи прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, писала, що Бельгія розраховує поставити винищувачі F-16 в Україну в 2026 році.
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