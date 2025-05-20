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АНАЛІТИКА

Бельгія може надати Україні винищувачі раніше, ніж планувалося – міністр

 

Бельгія може надати Україні винищувачі F-16 раніше, ніж планувалося, повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен 20 травня.

«Щодо F-16 - ми вже є і залишимось у коаліції по F-16, і ми спробуємо поставити літаки навіть раніше за визначений термін. Думаю, це теж хороша новина», - сказав Франкен перед зустріччю міністрів у Брюсселі, передає кореспондентка Радіо Свобода. Дату поставок він не уточнив.

У березні в уряді Бельгії повідомляли про затримки постачання Україні F-16 через затримку з постачанням нових F-35 зі США до Бельгії.

Раніше агенція Reuters, цитуючи прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, писала, що Бельгія розраховує поставити винищувачі F-16 в Україну в 2026 році.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Бельгія
 

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