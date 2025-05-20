Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Медіа: МЗС Китаю підтримує «прямі переговори» між Україною й Росією

 

Китай підтримує «всі зусилля, спрямовані на досягнення миру» в Україні, заявила речниця Міністерства закордонних справ Мао Нінь - її слова цитують 20 травня китайські й міжнародні медіа.

«Ми підтримуємо прямий діалог та переговори між Росією та Україною, а також політичне вирішення кризи. Ми сподіваємося, що всі сторони зможуть досягти справедливої, довгострокової та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, шляхом діалогу та переговорів», - цитує Мао англомовне китайське видання Global Times.

Речниця МЗС додала, що Китай готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою «відповідно до побажань зацікавлених сторін», щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у досягненні тривалого миру.

Президент РФ Володимир Путін провів 8 травня в Кремлі переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном. Американський ISW повідомляв про помітне відхилення в риториці Китаю після цієї зустрічі.

У МЗС Китаю за підсумками зустрічі заявили, що голови двох держав обмінялися думками щодо «української кризи й інших питань», і Сі висловив сподівання на досягнення мирної угоди шляхом діалогу, а також зазначив, що «першопричини кризи» слід усунути.

Китай позиціонує себе як нейтральну сторону у війні РФ проти України і заявляє, що не надає військової допомоги жодній зі сторін, на відміну від США та інших західних країн.

Але Пекін залишається близьким політичним і економічним союзником Росії, і члени НАТО називають Китай «вирішальним посібником» війни, яку він ніколи не засуджував.

Нещодавно «Схеми» (Радіо Свобода) у своєму розслідуванні розповіли, як Китай став єдиним постачальником у РФ низки рідкісних металів для виробництва зброї після введення західних санкцій.

У Кремлі заявили, що Росія не залучає Китай до війни проти України, а Пекін нібито займає «виважену позицію». Так речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував заяву Володимира Зеленського, який повідомив про щонайменше 155 громадян КНР, що воюють у складі російських військ, вербованих через соцмережі.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Китай, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5760
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 46,8562
  0,4072
 0,88

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1368  0,03 0,06 41,7179  0,02 0,05
EUR 46,3464  0,25 0,54 47,0743  0,22 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5150  0,06 0,14 41,5300  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес