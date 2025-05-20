Медіа: МЗС Китаю підтримує «прямі переговори» між Україною й Росією

Китай підтримує «всі зусилля, спрямовані на досягнення миру» в Україні, заявила речниця Міністерства закордонних справ Мао Нінь - її слова цитують 20 травня китайські й міжнародні медіа.

«Ми підтримуємо прямий діалог та переговори між Росією та Україною, а також політичне вирішення кризи. Ми сподіваємося, що всі сторони зможуть досягти справедливої, довгострокової та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, шляхом діалогу та переговорів», - цитує Мао англомовне китайське видання Global Times.

Речниця МЗС додала, що Китай готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою «відповідно до побажань зацікавлених сторін», щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у досягненні тривалого миру.

Президент РФ Володимир Путін провів 8 травня в Кремлі переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном. Американський ISW повідомляв про помітне відхилення в риториці Китаю після цієї зустрічі.

У МЗС Китаю за підсумками зустрічі заявили, що голови двох держав обмінялися думками щодо «української кризи й інших питань», і Сі висловив сподівання на досягнення мирної угоди шляхом діалогу, а також зазначив, що «першопричини кризи» слід усунути.

Китай позиціонує себе як нейтральну сторону у війні РФ проти України і заявляє, що не надає військової допомоги жодній зі сторін, на відміну від США та інших західних країн.

Але Пекін залишається близьким політичним і економічним союзником Росії, і члени НАТО називають Китай «вирішальним посібником» війни, яку він ніколи не засуджував.

Нещодавно «Схеми» (Радіо Свобода) у своєму розслідуванні розповіли, як Китай став єдиним постачальником у РФ низки рідкісних металів для виробництва зброї після введення західних санкцій.

У Кремлі заявили, що Росія не залучає Китай до війни проти України, а Пекін нібито займає «виважену позицію». Так речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував заяву Володимира Зеленського, який повідомив про щонайменше 155 громадян КНР, що воюють у складі російських військ, вербованих через соцмережі.