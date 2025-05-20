Трамп заявив, що готовий «відступити» від переговорів між Україною і РФ за відсутності прогресу

Президент США Дональд Трамп заявив, що в разі відсутності прогресу на переговорах між Україною і Росією готовий «відступити» від переговорного процесу. Він сказав про це журналістам у Білому домі 19 травня.

«Задіяні великі его. Але я думаю, що щось станеться, а якщо ні, я просто відступлю, а вони повинні будуть продовжувати», - сказав Трамп.

Перед цим Трамп заявив, що його розмова з російським президентом Володимиром Путіним пройшла «дуже добре», а Росія й Україна мають «негайно» розпочати переговори про припинення вогню і завершення війни.

За словами президента США, його розмова з Путіним тривала дві години і «пройшла дуже добре».

Президент США додав, що повідомив про результати переговорів Володимира Зеленського і лідерів Коаліції охочих.

Путін після телефонної розмови з Трампом 19 травня сказав журналістам, що Росія та Україна «мають знайти компроміси, які влаштовують обидві сторони». За його словами, «РФ готова працювати з Києвом над меморандумом про майбутній мирний договір».

Ці телефонні розмови відбулися після того, як російські й українські представники зустрілися в Стамбулі для особистих переговорів. Це була перша зустріч двох сторін із перших тижнів після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Стамбульські зустрічі, які включали окремі розмови з американськими чиновниками, не принесли значного прогресу, але привели до домовленості про обмін 1000 військовополонених. Зобов'язань щодо припинення бойових дій не було, і протягом вихідних Росія завдала по Україні, одного із найбільших обстрілів безпілотниками, за даними української сторони.

Російські представники у Стамбулі, за повідомленнями, висунули максималістські вимоги до України - закликаючи вивести свої війська з областей, частково окупованих Росією - й інші умови, які були представлені навесні 2022 року. Ці умови відкидають Україна і багато її західних союзників.

З моменту вступу на посаду в січні Трамп зробив припинення війни Росії проти України пріоритетом своєї зовнішньої політики. Ці зусилля були зірвані продовженням наступальних операцій Росії на полі бою і небажанням Москви погодитися на 30-денне припинення вогню, на яке погодився Київ.

Після періоду початкової напруженості з Києвом, розчарування Білого дому перемістилося на Москву, а тон публічних заяв американських чиновників загострився. Трамп припускав, що в Путіна немає справжнього наміру шукати миру, а «просто тягне час».

Минулого тижня Зеленський разом зі своїми переговірниками відвідав Туреччину і пообіцяв зустрітися з Путіним; востаннє вони зустрічалися у 2019 році, до повномасштабної війни. Але Путін в останню хвилину оголосив, що не поїде до Туреччини.

Зеленський також відвідав Ватикан на вихідних, шукаючи підтримки у новообраного папи Римського Лева XIV. Український лідер також зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем США Марком Рубіо в Римі.

Це була перша зустріч Зеленського з Венсом після різкої суперечки в Білому домі в лютому.