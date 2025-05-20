Фінансові новини
- |
- 20.05.25
- |
- 13:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп заявив, що готовий «відступити» від переговорів між Україною і РФ за відсутності прогресу
08:43 20.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що в разі відсутності прогресу на переговорах між Україною і Росією готовий «відступити» від переговорного процесу. Він сказав про це журналістам у Білому домі 19 травня.
«Задіяні великі его. Але я думаю, що щось станеться, а якщо ні, я просто відступлю, а вони повинні будуть продовжувати», - сказав Трамп.
Перед цим Трамп заявив, що його розмова з російським президентом Володимиром Путіним пройшла «дуже добре», а Росія й Україна мають «негайно» розпочати переговори про припинення вогню і завершення війни.
За словами президента США, його розмова з Путіним тривала дві години і «пройшла дуже добре».
Президент США додав, що повідомив про результати переговорів Володимира Зеленського і лідерів Коаліції охочих.
Путін після телефонної розмови з Трампом 19 травня сказав журналістам, що Росія та Україна «мають знайти компроміси, які влаштовують обидві сторони». За його словами, «РФ готова працювати з Києвом над меморандумом про майбутній мирний договір».
Ці телефонні розмови відбулися після того, як російські й українські представники зустрілися в Стамбулі для особистих переговорів. Це була перша зустріч двох сторін із перших тижнів після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Стамбульські зустрічі, які включали окремі розмови з американськими чиновниками, не принесли значного прогресу, але привели до домовленості про обмін 1000 військовополонених. Зобов'язань щодо припинення бойових дій не було, і протягом вихідних Росія завдала по Україні, одного із найбільших обстрілів безпілотниками, за даними української сторони.
Російські представники у Стамбулі, за повідомленнями, висунули максималістські вимоги до України - закликаючи вивести свої війська з областей, частково окупованих Росією - й інші умови, які були представлені навесні 2022 року. Ці умови відкидають Україна і багато її західних союзників.
З моменту вступу на посаду в січні Трамп зробив припинення війни Росії проти України пріоритетом своєї зовнішньої політики. Ці зусилля були зірвані продовженням наступальних операцій Росії на полі бою і небажанням Москви погодитися на 30-денне припинення вогню, на яке погодився Київ.
Після періоду початкової напруженості з Києвом, розчарування Білого дому перемістилося на Москву, а тон публічних заяв американських чиновників загострився. Трамп припускав, що в Путіна немає справжнього наміру шукати миру, а «просто тягне час».
Минулого тижня Зеленський разом зі своїми переговірниками відвідав Туреччину і пообіцяв зустрітися з Путіним; востаннє вони зустрічалися у 2019 році, до повномасштабної війни. Але Путін в останню хвилину оголосив, що не поїде до Туреччини.
Зеленський також відвідав Ватикан на вихідних, шукаючи підтримки у новообраного папи Римського Лева XIV. Український лідер також зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем США Марком Рубіо в Римі.
Це була перша зустріч Зеленського з Венсом після різкої суперечки в Білому домі в лютому.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти РФ на підтримку України
ТОП-НОВИНИ
|ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти РФ – Каллас
|Кос: відкриття першого кластеру переговорів про вступ України в ЄС допоможе Угорщині вирішити питання нацменшин
|Джерело FT: європейців неприємно вразило те, що Трамп розповів про дзвінок з Путіним
|Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти РФ – Каллас
|Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю України та США - торгпред України
|Кос: відкриття першого кластеру переговорів про вступ України в ЄС допоможе Угорщині вирішити питання нацменшин
|Трамп заявив, що готовий «відступити» від переговорів між Україною і РФ за відсутності прогресу
|Трамп вважає, що Україна готова до припинення вогню, але чи робить вона достатньо для цього, він скаже за кілька тижнів
|Трамп вважає, що застосування санкцій проти РФ з боку США може зашкодити мирному врегулюванню
Бізнес
|Загальна вартість 100 найцінніших брендів світу сягнула $10,7 трлн – рейтинг Kantar
|В сонячних інверторах з Китаю знайшли приховані пристрої зв’язку, — Reuters
|Volkswagen відмовиться від позначення ID для електромобілів на користь звичніших назв
|Штучний інтелект Grok раптово заговорив словами Ілона Маска про «геноцид білих»
|США погрожують вдарити по китайських чипах – навіть попри перемир’я в торгівлі
|Qualcomm представила новий чип Snapdragon 7 Gen 4 для смартфонів середнього класу
|Вперше в світі: В США лікарі успішно вилікували немовля за допомогою індивідуального редагування генів