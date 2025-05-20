Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп заявив, що готовий «відступити» від переговорів між Україною і РФ за відсутності прогресу

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що в разі відсутності прогресу на переговорах між Україною і Росією готовий «відступити» від переговорного процесу. Він сказав про це журналістам у Білому домі 19 травня.

«Задіяні великі его. Але я думаю, що щось станеться, а якщо ні, я просто відступлю, а вони повинні будуть продовжувати», - сказав Трамп.

Перед цим Трамп заявив, що його розмова з російським президентом Володимиром Путіним пройшла «дуже добре», а Росія й Україна мають «негайно» розпочати переговори про припинення вогню і завершення війни.

За словами президента США, його розмова з Путіним тривала дві години і «пройшла дуже добре».

Президент США додав, що повідомив про результати переговорів Володимира Зеленського і лідерів Коаліції охочих.

Путін після телефонної розмови з Трампом 19 травня сказав журналістам, що Росія та Україна «мають знайти компроміси, які влаштовують обидві сторони». За його словами, «РФ готова працювати з Києвом над меморандумом про майбутній мирний договір».

Ці телефонні розмови відбулися після того, як російські й українські представники зустрілися в Стамбулі для особистих переговорів. Це була перша зустріч двох сторін із перших тижнів після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Стамбульські зустрічі, які включали окремі розмови з американськими чиновниками, не принесли значного прогресу, але привели до домовленості про обмін 1000 військовополонених. Зобов'язань щодо припинення бойових дій не було, і протягом вихідних Росія завдала по Україні, одного із найбільших обстрілів безпілотниками, за даними української сторони.

Російські представники у Стамбулі, за повідомленнями, висунули максималістські вимоги до України - закликаючи вивести свої війська з областей, частково окупованих Росією - й інші умови, які були представлені навесні 2022 року. Ці умови відкидають Україна і багато її західних союзників.

З моменту вступу на посаду в січні Трамп зробив припинення війни Росії проти України пріоритетом своєї зовнішньої політики. Ці зусилля були зірвані продовженням наступальних операцій Росії на полі бою і небажанням Москви погодитися на 30-денне припинення вогню, на яке погодився Київ.

Після періоду початкової напруженості з Києвом, розчарування Білого дому перемістилося на Москву, а тон публічних заяв американських чиновників загострився. Трамп припускав, що в Путіна немає справжнього наміру шукати миру, а «просто тягне час».

Минулого тижня Зеленський разом зі своїми переговірниками відвідав Туреччину і пообіцяв зустрітися з Путіним; востаннє вони зустрічалися у 2019 році, до повномасштабної війни. Але Путін в останню хвилину оголосив, що не поїде до Туреччини.

Зеленський також відвідав Ватикан на вихідних, шукаючи підтримки у новообраного папи Римського Лева XIV. Український лідер також зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем США Марком Рубіо в Римі.

Це була перша зустріч Зеленського з Венсом після різкої суперечки в Білому домі в лютому.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5760
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 46,8562
  0,4072
 0,88

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1368  0,03 0,06 41,7179  0,02 0,05
EUR 46,3464  0,25 0,54 47,0743  0,22 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5150  0,06 0,14 41,5300  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес