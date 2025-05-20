Трамп вважає, що Україна готова до припинення вогню, але чи робить вона достатньо для цього, він скаже за кілька тижнів

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна готова припинити вогонь, однак він не може оцінити чи є зусилля Києва достатніми для досягнення такої мети. Про це він сказав під час заходу на честь правоохоронних органів в Овальному кабінеті Білого дому в понеділок.

"Я сказав: українці готові до припинення вогню. Вони готові до мирних переговорів", - заявив Трамп.

На питання журналіста, чи робить Україна достатньо, щоб цього досягти, Трамп попросив дати йому час, щоб зробити висновоки.

"Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, бо не можу сказати ні "так", ні "ні". Я думаю, Зеленський - сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, те, що там відбувається. Я думаю, що він хоче зупинитися. Але я міг би краще відповісти на це питання через два тижні чи чотири тижні. Я сподіваюся, що відповідь буде такою, що він хоче вирішити цю проблему", - сказав Трамп.