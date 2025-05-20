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Трамп вважає, що Україна готова до припинення вогню, але чи робить вона достатньо для цього, він скаже за кілька тижнів
08:39 20.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна готова припинити вогонь, однак він не може оцінити чи є зусилля Києва достатніми для досягнення такої мети. Про це він сказав під час заходу на честь правоохоронних органів в Овальному кабінеті Білого дому в понеділок.
"Я сказав: українці готові до припинення вогню. Вони готові до мирних переговорів", - заявив Трамп.
На питання журналіста, чи робить Україна достатньо, щоб цього досягти, Трамп попросив дати йому час, щоб зробити висновоки.
"Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, бо не можу сказати ні "так", ні "ні". Я думаю, Зеленський - сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, те, що там відбувається. Я думаю, що він хоче зупинитися. Але я міг би краще відповісти на це питання через два тижні чи чотири тижні. Я сподіваюся, що відповідь буде такою, що він хоче вирішити цю проблему", - сказав Трамп.
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