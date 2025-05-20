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АНАЛІТИКА

Трамп вважає, що застосування санкцій проти РФ з боку США може зашкодити мирному врегулюванню

 

Президент США Дональд Трамп сумнівається в доцільності застосування санкцій проти Росії в даний момент, оскільки це, на його думку, може зашкодити мирним переговорам. Про це він сказав під час заходу на честь правоохоронних органів в Овальному кабінеті Білого дому в понеділок.

Водночас Трамп не виключає остаточно застосування санкцій.

"Чи мав би я вже тепер посилювати санкції проти Росії? Гаразд, справа в тому, що я думаю, що є шанс щось зробити. А якщо ви зробите це (запровадження санкцій - ІФ-У), ви також можете зробити ситуацію набагато гіршою. Але може настати час, коли це (запровадження санкцій - ІФ-У) станеться", - сказав Трамп журналістам. Водночас він наголосив, що продовжує вірити в бажання Путіна закінчити війну.

"І якби я думав, що президент Путін не хоче з цим закінчувати, не було б про що говорити, бо я просто виходжу (з переговорного процесу - ІФ-У)", - зазначив Трамп.

"Я думаю, що з нього досить. Я думаю, що з нього досить. Це триває довго. Це триває вже більше трьох років, якщо подумати, чи не так?", - відповів президент США на питання - звідки в нього впевненість, що Путін хоче миру, а не виграти час.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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