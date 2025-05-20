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Сікорський та Ван І обговорили закінчення війни в Україні
23:49 19.05.2025 |
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів розмову зі своїм китайським колегою Ван І, під час якої, зокрема, обговорили агресивну війну, розв'язану РФ проти України.
"Під час розмови обговорювалися питання закінчення війни в Україні, роль Статуту ООН та безпека транспортних шляхів між і ЄС та КНР", - написав він у соцмережі Х у понеділок.
В свою чергу, Ван І зазначив, що КНР вітає "готовність вирішити кризу політичним шляхом".
"Китай завжди був відданий миротворчості та сприянню переговорам і ніколи не відмовлявся від своїх мирних зусиль, включаючи створення групи "Друзі миру" з країнами глобального Півдня. Росія та Україна нещодавно відновили прямі переговори, і, незважаючи на розбіжності в позиціях, вони зробили перший крок до миру. Китай очікує, що всі сторони і надалі продемонструють свою готовність вирішити кризу політичним шляхом і зрештою досягти справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди шляхом продовження діалогу", - зазначив міністр закордонних справ КНР.
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