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АНАЛІТИКА

Зеленський розповів деталі сьогоднішніх телефонних переговорів з Трампом

 

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі сьогоднішніх телефонних переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, спочатку сторони зідзвонилися окремо до його розмови з керівником Росії, а потім говорили з Трампом разом із європейськими лідерами: Емманюелем Макроном, Джорджею Мелоні, Фрідріхом Мерцом, Александром Стуббом, Урсулою фон дер Ляєн.

«Зараз визначальний час. Зараз світ може побачити, чи достатньо спроможності у його лідерів, щоб забезпечити припинення війни й настання реального, тривалого миру. На початку двосторонньої розмови я підтвердив Трампу, що ми в Україні готові до повного й безумовного припинення вогню, як про це й говорили, зокрема, Сполучені Штати», - написав він у телеграмі.

Зеленський зазначив, що у разі неготовності Москви до припинення вогню - за це мають бути сильніші санкції, тиск на Росію спонукатиме її до реального миру.

«Разом із європейськими лідерами говорили вже про можливі подальші кроки, зокрема зустрічі перемовників та об'єктивну оцінку пропозицій сторін...Якщо Росія не піде на припинення вбивств, якщо не звільнятиме полонених і заручників, якщо Путін висуватиме нереалістичні умови, то це означатиме, що Росія й надалі затягує війну та заслуговує, щоб Європа, Америка та весь світ поводилися відповідно, зокрема реагували додатковими санкціями», - повідомив президент.

Зеленський також повідомив, що під час переговорів він вкотре підтвердив, що Україна готова до прямих перемовин із Росією в будь-якому форматі, який дасть результат.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США, Росія
 

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