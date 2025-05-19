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АНАЛІТИКА

Кількість користувачів «Резерв+» становить майже 4 млн – Міноборони

14:38 19.05.2025 |

Політика, Україна

Кількість користувачів «Резерв+» становить майже 4 млн – Міноборони

 

Кількість користувачів застосунку Міністерства оборони «Резерв+» перевищила 4 мільйони.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час конференції DOU Day.

Застосунок офіційно запустили в травні 2024 року для реалізації оновленого закону про мобілізацію. За словами Черногоренко, за майже рік роботи понад 70% військовозобов'язаних оновили свої дані саме через "Резерв+", загалом у застосунку зареєструвалось 4 мільйони осіб.

Окрім оновлення облікових даних та доступу до реєстру у застосунку доступні й додаткові сервіси, зокрема рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію. Як зазначила заступниця міністра оборони з моменту запуску послуги уже було подано понад 100 тис заявок на вакансії у війську.

У застосунку з березня цього року запустили електронне направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК). За трохи більше два місяці було згенеровано понад 200 тисяч направлень на військово-лікарську комісію.

Також Черногоренко зазначила, що реєстр "Оберіг", на якому базується "Резерв+", щодня обробляє понад 1 мільйон запитів і має 14 каналів обміну даними з державними системами.

Довідково. "Оберіг" - це єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Він зменшує ймовірність помилок через людський фактор і економить час і ресурси завдяки автоматизації процесів.

За матеріалами: Економічна правда
 

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