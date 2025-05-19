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Умєров провів зустріч з виробником ЗРК Patriot щодо посилення захисту неба України
13:21 19.05.2025 |
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про проведення "результативної зустрічі" із делегацією компанії Raytheon - одного з провідних світових виробників озброєнь, зокрема, систем протиповітряної оборони Patriot.
"Мав змістовну розмову з віцепрезидентом компанії з питань систем наземної та протиповітряної оборони Джо Деантоном. Головною темою було - посилення захисту українського неба. Обговорили критичну потребу України в додаткових системах та ракетах. Це питання національного пріоритету - захист наших людей, критичної інфраструктури, міст та сіл", - написав Умєров у Facebook.
Він наголосив, що Україна готова інвестувати в цей напрямок, адже йдеться про життя наших громадян і стійкість держави. Крім того, розширення співпраці між США та Україною в оборонно-промисловій сфері - один із українських стратегічних курсів.
"Поглиблення взаємодії з Raytheon - стратегічна складова такої співпраці. Українські оборонні компанії відкриті до кооперації з американськими виробниками, аби процес обслуговування та підтримки озброєння став швидшим і якіснішим" - наголосив міністр.
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