Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Умєров провів зустріч з виробником ЗРК Patriot щодо посилення захисту неба України

 

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про проведення "результативної зустрічі" із делегацією компанії Raytheon - одного з провідних світових виробників озброєнь, зокрема, систем протиповітряної оборони Patriot.

"Мав змістовну розмову з віцепрезидентом компанії з питань систем наземної та протиповітряної оборони Джо Деантоном. Головною темою було - посилення захисту українського неба. Обговорили критичну потребу України в додаткових системах та ракетах. Це питання національного пріоритету - захист наших людей, критичної інфраструктури, міст та сіл", - написав Умєров у Facebook.

Він наголосив, що Україна готова інвестувати в цей напрямок, адже йдеться про життя наших громадян і стійкість держави. Крім того, розширення співпраці між США та Україною в оборонно-промисловій сфері - один із українських стратегічних курсів.

"Поглиблення взаємодії з Raytheon - стратегічна складова такої співпраці. Українські оборонні компанії відкриті до кооперації з американськими виробниками, аби процес обслуговування та підтримки озброєння став швидшим і якіснішим" - наголосив міністр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5760
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 46,8562
  0,4072
 0,88

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1112  0,01 0,02 41,7381  0,03 0,08
EUR 46,0985  0,04 0,09 46,8558  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5750  0,10 0,25 41,5950  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес