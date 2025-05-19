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АНАЛІТИКА

Фінляндія постачатиме Україні боєприпаси за кошти з доходів від заморожених активів РФ

 

Фінляндія стала однією з учасниць програми ЄС, що передбачає надання Україні військової допомоги за рахунок доходів від заморожених у Європі російських активів - на це передбачено 90 млн євро.

Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії, пише "Європейська правда".

Фінляндію відібрали як одну з країн, що буде брати участь у наданні Україні допомоги за рахунок коштів з доходів від заморожених російських активів.

Угода з Єврокомісією передбачає, що Фінляндія передаватиме Україні боєприпаси великого калібру. Боєприпаси закуповуватимуть у фінського оборонпрому та оплачуватимуть доходами від заморожених активів, які будуть передаватися через Європейський фонд миру - загалом на 90 млн євро.

Міністр оборони Антті Хяккянен зазначив, що така схема одночасно забезпечує робочі місця фінській оборонній промисловості і надає підтримку Україні.

"Цей новий пакет, поруч з нашою національною програмою підтримки на 660 млн євро, сприятиме розбудові міцнішого зв'язку між фінським ОПК і підтримкою Фінляндією України. Це чудовий приклад того, на що спроможний фінський ОПК, і це засвідчує, що наші інвестиції у потужності виробництва дають результат", - зазначив він.

 

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