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АНАЛІТИКА

Європейські лідери поговорили з Трампом перед його дзвінком Путіну

 

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом перед його запланованим дзвінком кремлівському правителю Владіміру Путіну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про дзвінок Трампу, зокрема написав президент Франції Емманюель Макрон у себе в Х.

Він зазначив, що у понеділок Путін "має продемонструвати своє прагнення до миру, прийнявши пропозицію президента Трампа про 30-денне безумовне припинення вогню, підтримане Україною та Європою".

Своєю чергою речник британського уряду, якого цитує Reuters розповів, що в ході розмови європейських лідерів з Трампом йшлося про необхідність беззастережного припинення війни, яку розв'язала Росія проти України.

Вони також обговорили можливість застосування санкцій, якщо Росія не почне серйозно дотримуватися режиму припинення вогню та не піде на мирні переговори, додав речник.

Як відомо, президент США анонсував телефонну розмову з Владіміром Путіним у понеділок 19 травня, після чого зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф очікує, що розмова президента США з главою Кремля буде "дуже успішною".
Ключові теги: США, Росія
 

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