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Нейтральна Австрія допустила свою участь у миротворчій місії в Україні
08:52 19.05.2025 |
Міністерка оборони Австрії Клаудіа Таннер не виключила, що її країна може долучитись до потенційної іноземної миротворчої місії, яку розгорнуть в Україні.
Про це вона заявила в інтерв'ю Welt, повідомляє "Європейська правда".
За словами очільниці австрійського оборонного відомства, збройні сили Австрії "здатні брати участь у складних міжнародних місіях".
При цьому Таннер додала, що у випадку миротворчої місії в Україні все залежатиме від того, "яким буде мандат, які можливості для нашої участі можуть відкритися і чи потрібна взагалі наша експертиза".
"Але я не виключаю, що ми візьмемо участь у миротворчій місії в Україні, якщо це буде необхідно", - сказала вона.
Таннер також зазначила, що наразі Австрія не бере участі у переговорах країн "коаліції рішучих", яку очолюють Велика Британія та Франція.
Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон висловився на підтримку ідеї розгортання іноземних військ в Україні.
На запитання про те, якою може бути кількість розгорнутих в Україні іноземних бійців, Макрон відповів: "Це може бути кілька тисяч, але не кілька сотень тисяч".
Водночас німецький канцлер Фрідріх Мерц зазначав, що країни Європи наразі далекі від того, щоб говорити про потенційне розгортання іноземних військ в Україні.
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