Нейтральна Австрія допустила свою участь у миротворчій місії в Україні

Міністерка оборони Австрії Клаудіа Таннер не виключила, що її країна може долучитись до потенційної іноземної миротворчої місії, яку розгорнуть в Україні.

Про це вона заявила в інтерв'ю Welt, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільниці австрійського оборонного відомства, збройні сили Австрії "здатні брати участь у складних міжнародних місіях".

При цьому Таннер додала, що у випадку миротворчої місії в Україні все залежатиме від того, "яким буде мандат, які можливості для нашої участі можуть відкритися і чи потрібна взагалі наша експертиза".

"Але я не виключаю, що ми візьмемо участь у миротворчій місії в Україні, якщо це буде необхідно", - сказала вона.

Таннер також зазначила, що наразі Австрія не бере участі у переговорах країн "коаліції рішучих", яку очолюють Велика Британія та Франція.

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон висловився на підтримку ідеї розгортання іноземних військ в Україні.

На запитання про те, якою може бути кількість розгорнутих в Україні іноземних бійців, Макрон відповів: "Це може бути кілька тисяч, але не кілька сотень тисяч".

Водночас німецький канцлер Фрідріх Мерц зазначав, що країни Європи наразі далекі від того, щоб говорити про потенційне розгортання іноземних військ в Україні.