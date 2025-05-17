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ЗМІ: на переговорах у Стамбулі росіяни погрожували Україні «вічною війною»
23:30 16.05.2025 |
В ході переговорів у турецькому Стамбулі представники РФ погрожували українській делегації "вічною війною".
Про це телеканалу Sky News розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".
Джерело з української делегації сказало, що росіяни не готові обговорювати технічні деталі припинення вогню і чекають схвалення від вищого керівництва.
Тим часом оглядач видання The Economist Олівер Керролл повідомив, що глава російської делегації Владімір Мединський погрожував захопити також Сумську і Харківську області.
Зокрема, джерело журналіста розповіло, що Росія заявила, що погодиться на припинення вогню, тільки якщо Україна піде з чотирьох "анексованих" областей, які РФ навіть не повністю контролює.
Раніше українське джерело повідомило, що Москва висунула "нереалістичні" і такі, що "виходять за рамки всього, що коли-небудь обговорювалося", вимоги під час переговорів.
Повідомляли, що серед вимог Росії - виведення українських військ з її власних територій для того, щоб можна було оголосити перемир'я.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи перебіг переговорів між російською і українською делегаціями в турецькому Стамбулі, назвав неприйнятною позицію РФ.
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