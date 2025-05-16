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АНАЛІТИКА

Прем'єр Британії: позиція РФ у переговорах з Україною є неприйнятною

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи перебіг переговорів між російською і українською делегаціями в турецькому Стамбулі, назвав неприйнятною позицію РФ.

Заяву британського прем'єра наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Стармер розповів про зустріч лідерів Франції, Польщі та Німеччини з президентом України Володимиром Зеленським та про спільний дзвінок очільнику Білого дому Дональду Трампу.

В ході розмови йшлося про стамбульські перемовини, уточнив він.

"Позиція Росії явно неприйнятна, і це не вперше. За підсумками зустрічі з президентом Зеленським і телефонної розмови з президентом Трампом ми зараз узгоджуємо наші заходи у відповідь і будемо продовжувати це робити", - додав Стармер.
 

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