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Прем'єр Британії: позиція РФ у переговорах з Україною є неприйнятною
17:37 16.05.2025 |
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи перебіг переговорів між російською і українською делегаціями в турецькому Стамбулі, назвав неприйнятною позицію РФ.
Заяву британського прем'єра наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".
Стармер розповів про зустріч лідерів Франції, Польщі та Німеччини з президентом України Володимиром Зеленським та про спільний дзвінок очільнику Білого дому Дональду Трампу.
В ході розмови йшлося про стамбульські перемовини, уточнив він.
"Позиція Росії явно неприйнятна, і це не вперше. За підсумками зустрічі з президентом Зеленським і телефонної розмови з президентом Трампом ми зараз узгоджуємо наші заходи у відповідь і будемо продовжувати це робити", - додав Стармер.
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