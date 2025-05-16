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Росія в Стамбулі ставила неприйнятні умови для України та її партнерів, нас чекають ще дуже важкі дні - Туск
17:33 16.05.2025 |
Російська сторона не виявила доброї волі, підсумував спроби російсько-українських переговорів, які розпочалися у Стамбулі, прем'єр Польщі Дональд Туск після розмови про них між президентами України Володимиром Зеленським, США Дональдом Трампом та лідерами коаліції охочих.
"Можна сказати, що послання було чітким: російська сторона не збиралася вести переговори в присутності американської сторони, російська сторона знову ставила умови, які були абсолютно неприйнятними не тільки для України, але й для всіх нас", - сказав Туск журналістам у Тирані, проходить саміт Європейської політичної спільноти.
Прем'єр Польщі наголосив, що партнери України продовжать працювати разом.
"Головне завдання - зберегти повну єдність як європейських, так і американських партнерів навколо українського питання, це завдання залишається... Російська позиція, її важко назвати конструктивною в будь-якому випадку, нас, напевно, чекають ще дуже важкі дні", - підсумував Туск.
Як повідомлялося, після завершення переговорів у Стамбулі Зеленський та лідери Коаліції охочих президент Емманюель Макрон, канцлер Фрідріх Мерц, прем`єри Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск провели з Тирани телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Попередня розмова з Трампом у такому складі була у суботу, 10 травня, коли лідери Коаліції охочих приїхали до Києва до президента Зеленського.
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