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АНАЛІТИКА

Росія в Стамбулі ставила неприйнятні умови для України та її партнерів, нас чекають ще дуже важкі дні - Туск

 

Російська сторона не виявила доброї волі, підсумував спроби російсько-українських переговорів, які розпочалися у Стамбулі, прем'єр Польщі Дональд Туск після розмови про них між президентами України Володимиром Зеленським, США Дональдом Трампом та лідерами коаліції охочих.

"Можна сказати, що послання було чітким: російська сторона не збиралася вести переговори в присутності американської сторони, російська сторона знову ставила умови, які були абсолютно неприйнятними не тільки для України, але й для всіх нас", - сказав Туск журналістам у Тирані, проходить саміт Європейської політичної спільноти.

Прем'єр Польщі наголосив, що партнери України продовжать працювати разом.

"Головне завдання - зберегти повну єдність як європейських, так і американських партнерів навколо українського питання, це завдання залишається... Російська позиція, її важко назвати конструктивною в будь-якому випадку, нас, напевно, чекають ще дуже важкі дні", - підсумував Туск.

Як повідомлялося, після завершення переговорів у Стамбулі Зеленський та лідери Коаліції охочих президент Емманюель Макрон, канцлер Фрідріх Мерц, прем`єри Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск провели з Тирани телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Попередня розмова з Трампом у такому складі була у суботу, 10 травня, коли лідери Коаліції охочих приїхали до Києва до президента Зеленського.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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