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Суд закрив справу про поділ 17 мільярдів Порошенків: захист має план Б і С
16:02 16.05.2025 |
Крижопільський районний суд на Вінниччині 16 травня закрив провадження у справі за позовом Марини Порошенко до п'ятого президента України Петра Порошенка про поділ майна через відсутність предмета спору. Захист подружжя планує оскаржувати рішення.
Про це повідомляє Суспільне.
Під час засідання суд долучив до матеріалів справи лист від Міністерства юстиції про санкції, накладені на Петра Порошенка.
"Зміст листа свідчить про можливі заперечення Мін'юсту, які формально такими не є", - зазначив адвокат Ілля Новіков.
Він попросив суд не вважати документ офіційним запереченням.
Адвокатка Марини Порошенко наполягала, що її клієнтка має право на частку спільного майна, придбаного в шлюбі, оскільки не перебуває під санкціями.
У відповідь Новіков запропонував суду винести рішення вже на підготовчому засіданні, адже "відповідач не заперечує вимог".
Водночас, суддя Лариса Швець постановила закрити провадження через відсутність предмета спору.
Також суд зобов'язав Державну казначейську службу повернути Марині Порошенко 15 640 грн судового збору.
Ухвала також містить заборону повторно звертатися до суду з позовом між тими ж сторонами і з того ж предмета.
Після засідання Ілля Новіков заявив, що рішення є юридично помилковим.
"Суддя постановила, що між Мариною і Петром Порошенками відсутній предмет спору. Ми вважаємо це юридично неправильним. Предмет спору існує тоді, коли позовна заява подана відповідно до закону", - сказав він.
Новіков пояснив, що справа не стосується ні приховування, ні переписування майна. Йдеться про те, що через санкції Петро Порошенко не має змоги передати Марині свою частку майна, хоча вона не перебуває під обмеженнями. Саме з метою захисту цього права і був поданий позов.
"Це не фінал. У нас є план Б. Якщо не спрацює - буде план С. Ми готові захищатися далі", - зазначив адвокат.
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