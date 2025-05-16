Україна скоординувала з чотирма країнами позиції перед зустріччю з РФ у Стамбулі

Українська делегація зустрілася з представниками чотирьох країн під час перебування у Туреччині: вони скоординували позиції перед зустріччю з делегацією РФ.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише "Європейська правда".

Глава Міністерства оборони Рустем Умєров, очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга та Єрмак зараз перебувають із візитом у Туреччині. Раніше МЗС інформувало про початок переговорів української, американської та турецької делегацій.

Тепер, як повідомив Єрмак, вони зустрілися зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, радником прем'єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радником президента Франції Емманюелем Бонном та радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Заутером.

Під час зустрічі вони скоординували позиції перед зустріччю української та російської делегацій у Стамбулі.

"Україна готова до миру та тривалого і безумовного припинення вогню. Також готові до зустрічей і переговорів на найвищому рівні. Українська делегація сьогодні в Стамбулі для того, щоб досягти безумовного припинення вогню - це наш пріоритет", - підсумував Єрмак.