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Україна скоординувала з чотирма країнами позиції перед зустріччю з РФ у Стамбулі
12:00 16.05.2025 |
Українська делегація зустрілася з представниками чотирьох країн під час перебування у Туреччині: вони скоординували позиції перед зустріччю з делегацією РФ.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише "Європейська правда".
Глава Міністерства оборони Рустем Умєров, очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга та Єрмак зараз перебувають із візитом у Туреччині. Раніше МЗС інформувало про початок переговорів української, американської та турецької делегацій.
Тепер, як повідомив Єрмак, вони зустрілися зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, радником прем'єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радником президента Франції Емманюелем Бонном та радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Заутером.
Під час зустрічі вони скоординували позиції перед зустріччю української та російської делегацій у Стамбулі.
"Україна готова до миру та тривалого і безумовного припинення вогню. Також готові до зустрічей і переговорів на найвищому рівні. Українська делегація сьогодні в Стамбулі для того, щоб досягти безумовного припинення вогню - це наш пріоритет", - підсумував Єрмак.
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