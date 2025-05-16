Politico: ЄС та Велика Британія обговорюють повне торговельне ембарго проти Росії

ЄС із союзниками, зокрема Великою Британією, обговорюють можливість запровадження найжорсткіших на сьогодні економічних заходів проти Росії - аж до повного торговельного ембарго. Про це повідомляє Politico із посиланням на поінформовані джерела.

Потенційне ембарго стане головною темою шостого саміту Європейської політичної спільноти, який сьогодні пройде в Албанії. Захід збере 47 лідерів країн, серед яких - керівники країн - членів ЄС, України, Британії та інших європейських держав.

За інформацією джерел видання, Євросоюз та Велика Британія шукають способи завдати жорсткого удару по російській економіці, який затьмарив би будь-який попередній пакет санкцій.

Серед варіантів - запровадження надвисоких мит на російський експорт, аж до повного припинення торгівлі з Росією.

Зазначається, що обговорюваний план надихається пропозицією сенатора-республіканця Ліндсі Грема накласти санкції у 500% на російський експорт, якщо Путін не припинить війну.

Відомо, що Грем вже контактував із європейськими дипломатами, зокрема міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро.

Хоча в Європі скептично оцінюють шанси Грема переконати президента США Дональда Трампа, деякі країни ЄС готові діяти незалежно.

Як зазначили дипломати, якщо США не долучаться, проєвропейська коаліція все одно може ухвалити "мегапакет" санкцій самостійно.

Причиною обговорення нових санкцій є відмова президента РФ Володимира Путіна оголосити 30-денне припинення вогню в Україні.