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АНАЛІТИКА

Роберт Брігер: ЄС хоче подвоїти постачання Україні великокаліберних боєприпасів

 

Керівник військового комітету Європейського Союзу Роберт Брігер оголосив, що Європейський Союз планує цього року подвоїти постачання боєприпасів великого калібру Україні.

Про це він заявив у четвер, 15 травня, після зустрічі керівників оборонних відомств країн-членів ЄС у Брюсселі, передає Euronews, пише "Європейська правда".

Брігер заявив, що ЄС хоче цьогоріч подвоїти постачання боєприпасів великого калібру для України.

"Мета - поставити 2 млн боєприпасів великого калібру до вашої країни (України. - Ред.) протягом поточного року. Тобто йдеться про подвоєння кількості, яка була поставлена минулого року", - сказав він журналістам після засідання.

За його словами, ЄС стимулює країни-члени до збільшення виробництва боєприпасів.

"Ми намагаємося створити стимули для держав-членів для більш активного замовлення, виробництва, використовуючи контракти, укладені через Європейське оборонне агентство", - пояснив він.

Керівник військового комітету зазначив, що Євросоюз розглядає нові фінансові ініціативи та посилення співпраці з українською оборонною промисловістю.

Крім того, він згадав про необхідність посилення ресурсів для протидії морській загрозі з боку так званого "тіньового флоту" Кремля. За словами голови Військового комітету ЄС, для убезпечення ЄС на морі потрібно більше кораблів.

Нещодавно ЗМІ писали, що у Єврокомісії сподіваються, що до кінця 2025 року кількість переданих Україні боєприпасів завдяки європейським країнам досягне двох мільйонів.

У Чехії повідомили, що у рамках так званої "чеської ініціативи" щодо закупівлі боєприпасів по всьому світу забезпечили щомісячні поставки Україні до вересня.

Норвегія анонсувала додаткові понад 400 млн євро на артилерійські боєприпаси для України - кошти будуть використані через "чеську ініціативу" та Європейський фонд миру.

Наприкінці квітня Данія виділила понад 42 млн євро на артилерійські боєприпаси для України.
Ключові теги: ЄС
 

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