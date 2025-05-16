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Сирський: На боці РФ проти України воює 640 тисяч військових
10:52 16.05.2025 |
До війни проти України Росія залучила угруповання чисельністю до 640 тисяч військових. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на засіданні Ради Україна-НАТО у військовому форматі у четвер, 15 травня.
В дописі у Telegram він розповів, що під час відеоконференції подякував країнам-партнерам "за велику роботу з підтримки України у боротьбі з російськими окупантами" та коротко доповів про ситуацію на фронті.
"Війна на виснаження"
За даними Сирського, Росія перейшла до війни на виснаження, а активні бойові дії триваються на ділянці фронту, потяжністю понад 1000 кілометрів. "Ми розраховуємо на досягнення справедливого миру, однак наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 кілометрів. - зазначив Сирський. - Незважаючи на дипломатичні заклики, Росія не відмовляється від досягнення попередніх цілей на полі бою. Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об'єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб".
Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що на засіданні порушив питання індивідуальної й колективної підготовки українських військових на території держав-партнерів, а також питання щодо потреб Сил оборони України у військовій техніці, озброєнні та логістиці.
Сирський: У НАТО запевнили в непохитній підтримці України
"Лише тверда, консолідована позиція міжнародної спільноти зможе змусити агресора зупинити війну. Принциповість і єдність наших партнерів критично важливі для досягнення справедливого та довготривалого миру", - зауважив Сирський.
За його словами, голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне запевнив його в тому, що підтримка України з боку НАТО "залишатиметься непохитною".
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