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АНАЛІТИКА

Сирський: На боці РФ проти України воює 640 тисяч військових

 

До війни проти України Росія залучила угруповання чисельністю до 640 тисяч військових. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на засіданні Ради Україна-НАТО у військовому форматі у четвер, 15 травня.

В дописі у Telegram він розповів, що під час відеоконференції подякував країнам-партнерам "за велику роботу з підтримки України у боротьбі з російськими окупантами" та коротко доповів про ситуацію на фронті.

"Війна на виснаження"

За даними Сирського, Росія перейшла до війни на виснаження, а активні бойові дії триваються на ділянці фронту, потяжністю понад 1000 кілометрів. "Ми розраховуємо на досягнення справедливого миру, однак наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 кілометрів. - зазначив Сирський. - Незважаючи на дипломатичні заклики, Росія не відмовляється від досягнення попередніх цілей на полі бою. Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об'єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб".

Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що на засіданні порушив питання індивідуальної й колективної підготовки українських військових на території держав-партнерів, а також питання щодо потреб Сил оборони України у військовій техніці, озброєнні та логістиці.

Сирський: У НАТО запевнили в непохитній підтримці України

"Лише тверда, консолідована позиція міжнародної спільноти зможе змусити агресора зупинити війну. Принциповість і єдність наших партнерів критично важливі для досягнення справедливого та довготривалого миру", - зауважив Сирський.

За його словами, голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне запевнив його в тому, що підтримка України з боку НАТО "залишатиметься непохитною".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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