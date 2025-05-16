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Мерц пояснив, чому більше публічно не говорить про Taurus для України
23:18 15.05.2025 |
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував свою нинішню позицію стосовно можливості передачі Україні далекобійних ракет Taurus.
Про це німецький канцлер заявив в інтерв'ю Zeit, повідомляє "Європейська правда".
Мерцу нагадали, що перебуваючи в опозиції, він погрожував господарю Кремля Владіміру Путіну поставками ракет Україні, якщо той не припинить удари по цивільних об'єктах.
Також йому нагадали про критику тодішнього канцлера Олафа Шольца з його боку щодо відмови надати Україні Taurus.
На запитання, чому Мерц не говорить публічно про окремі системи озброєння, він відповів: "ми більше не хочемо публічно обговорювати питання озброєння".
"Йдеться не про те, що ми більше не хочемо інформувати німецьку громадськість. Навпаки, ці дискусії грають на руку Путіну і дають йому цінну інформацію. Ми дотримаємося своїх обіцянок і надамо необхідну військову підтримку", - зазначив він.
Мерц додав, що уряд Шольца "змусив нас" вести дискусію про Taurus для України, оскільки сам публічно про це говорив.
"Ми цього не робитимемо", - додав канцлер.
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