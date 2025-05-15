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АНАЛІТИКА

Зеленський 16 травня вирушить з Ердоганом на саміті європейських лідерів в Албанії

 

Президент Володимир Зеленський оголосив, що візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти, який відбудеться у пʼятницю в Албанії.

Про це він заявив на пресконференції в Анкарі за підсумками переговорів з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що після переговорів з Ердоганом домовився спільно вирушити на саміт Європейської політичної спільноти в Тирані.

"Ця зустріч була організована заздалегідь. Там буде більше 40 лідерів", - додав він.

Європейська політична спільнота - це формат співпраці держав на європейському континенті, відкритий для держав за межами Євросоюзу.

Попередній саміт Європейської політичної спільноти відбувся в листопаді 2024 року в Будапешті.

Напередодні президент Чорногорії Яков Мілатович сказав, що розраховує на зустріч із Зеленським у кулуарах саміту в Тирані.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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