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Зеленський 16 травня вирушить з Ердоганом на саміті європейських лідерів в Албанії
18:45 15.05.2025 |
Президент Володимир Зеленський оголосив, що візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти, який відбудеться у пʼятницю в Албанії.
Про це він заявив на пресконференції в Анкарі за підсумками переговорів з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, пише "Європейська правда".
Зеленський заявив, що після переговорів з Ердоганом домовився спільно вирушити на саміт Європейської політичної спільноти в Тирані.
"Ця зустріч була організована заздалегідь. Там буде більше 40 лідерів", - додав він.
Європейська політична спільнота - це формат співпраці держав на європейському континенті, відкритий для держав за межами Євросоюзу.
Попередній саміт Європейської політичної спільноти відбувся в листопаді 2024 року в Будапешті.
Напередодні президент Чорногорії Яков Мілатович сказав, що розраховує на зустріч із Зеленським у кулуарах саміту в Тирані.
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