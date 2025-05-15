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АНАЛІТИКА

Зеленський не проти, якщо про безумовне припинення вогню домовляться на рівні технічних груп без лідерів

 

Президент України Володимир Зеленський не проти того, якщо про безумовне припинення вогню як про перший крок домовляться учасники української та російської технічних груп, при цьому він заявляє і про готовність до прямих перемовин з Володимиром Путіним.

"Я вважаю, що всі сторони мають демонструвати готовність до перемовин. Я вважаю, що першим кроком має бути безумовне припинення вогню. Якщо безумовне припинення вогню можливо сьогодні зробити на рівні технічних груп, без лідерів - немає запитань. Можна не зустрічатись, тому що є перший крок. Якщо йде сигнал від РФ, який ми з вами чули, що безумовне припинення вогню, такі речі повинні вирішуватись на прямих перемовинах лідерів - я тут, ми готові до прямих перемовин", - сказав Зеленський на пресконференції в Анкарі в четвер.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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