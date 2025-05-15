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Зеленський не проти, якщо про безумовне припинення вогню домовляться на рівні технічних груп без лідерів
18:42 15.05.2025 |
Президент України Володимир Зеленський не проти того, якщо про безумовне припинення вогню як про перший крок домовляться учасники української та російської технічних груп, при цьому він заявляє і про готовність до прямих перемовин з Володимиром Путіним.
"Я вважаю, що всі сторони мають демонструвати готовність до перемовин. Я вважаю, що першим кроком має бути безумовне припинення вогню. Якщо безумовне припинення вогню можливо сьогодні зробити на рівні технічних груп, без лідерів - немає запитань. Можна не зустрічатись, тому що є перший крок. Якщо йде сигнал від РФ, який ми з вами чули, що безумовне припинення вогню, такі речі повинні вирішуватись на прямих перемовинах лідерів - я тут, ми готові до прямих перемовин", - сказав Зеленський на пресконференції в Анкарі в четвер.
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