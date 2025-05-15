Фінансові новини
- |
- 15.05.25
- |
- 15:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп про відсутність Путіна на переговорах у Стамбулі: Навіщо йому їхати, якщо я не їду?
12:48 15.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що очікував, що мирні переговори за участю Володимира Путіна не відбудуться, передає Sky News.
"Навіщо йому їхати, якщо я не їду?", - так президент США відповів на запитання про відмову Путіна їхати до Стамбула на переговори з Україною. "Я не думав, що Путін може поїхати, якщо мене там немає", - додав Трамп.
Разом із цим Трамп заявив, що він може приїхати до Туреччини на переговори 16 травня, "якщо це буде доречно".
Як повідомлялося, пізно увечері у середу Володимир Путін затвердив склад делегації на переговори з Україною в Туреччині 15 травня. Самого Путіна в списку немає. Главою делегації назначено Володимира Мединського, який у 2022 році вже був головою російської переговорної групи, коли зустрічались українська та російські делегації.
Також до делегації увійшли: заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Михайло Галузін, начальник головного управління Генштабу Збройних сил РФ Ігор Костюков і заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін.
У документі ще вказано список "експертів" для переговорів: перший заступник начальника інформації управління Генштабу РФ Олександр Зорін; заступниця начальника управління президента РФ з державної політики в гуманітарній сфері Олена Подобреєвська, директор другого департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук; заступник начальника головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Росії Володимир Шевцов.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сибіга зустрівся з Рубіо і Ґремом в Анталії, щоб скоординувати позиції «протягом цього критичного тижня»
ТОП-НОВИНИ
|Путін затвердив склад делегації на переговори з Україною на чолі зі своїм помічником Мединським
|Іран готовий до ядерної угоди зі США, але є умова, - NBC News
|WP: США і Європа переконали Зеленського не відмовлятись від переговорів у Стамбулі
|Рада Європи почала процес створення «трибуналу для Путіна»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Трамп про відсутність Путіна на переговорах у Стамбулі: Навіщо йому їхати, якщо я не їду?
|Україна презентувала ШІ Avengers, що здатен виявляти техніку на полі бою за кілька секунд
|Сибіга зустрівся з Рубіо і Ґремом в Анталії, щоб скоординувати позиції «протягом цього критичного тижня»
|Путін затвердив склад делегації на переговори з Україною на чолі зі своїм помічником Мединським
|WP: США і Європа переконали Зеленського не відмовлятись від переговорів у Стамбулі
|Мерц розповів про принципи підтримки України
|Зеленський призначив Нарімана Джеляла послом України в Туреччині
Бізнес
|Google запускає фонд для інвестицій у ШІ-стартапи
|Трамп відкриває Саудівській Аравії та ОАЕ доступ до передових чипів штучного інтелекту
|Кожен четвертий проданий автомобіль у 2025 році буде електричним – IEA
|Microsoft продовжить підтримку Office на Windows 10 до 2028 року
|США застерігають компанії від використання чипів Huawei, інакше – санкції
|NVIDIA підвищує ціни на 5–15% — щоб компенсувати експортні обмеження та мита
|Mercedes перенесе виробництво найпопулярнішого позашляховика у США через мита Трампа