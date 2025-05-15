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АНАЛІТИКА

Трамп про відсутність Путіна на переговорах у Стамбулі: Навіщо йому їхати, якщо я не їду?

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікував, що мирні переговори за участю Володимира Путіна не відбудуться, передає Sky News.

"Навіщо йому їхати, якщо я не їду?", - так президент США відповів на запитання про відмову Путіна їхати до Стамбула на переговори з Україною. "Я не думав, що Путін може поїхати, якщо мене там немає", - додав Трамп.

Разом із цим Трамп заявив, що він може приїхати до Туреччини на переговори 16 травня, "якщо це буде доречно".

Як повідомлялося, пізно увечері у середу Володимир Путін затвердив склад делегації на переговори з Україною в Туреччині 15 травня. Самого Путіна в списку немає. Главою делегації назначено Володимира Мединського, який у 2022 році вже був головою російської переговорної групи, коли зустрічались українська та російські делегації.

Також до делегації увійшли: заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Михайло Галузін, начальник головного управління Генштабу Збройних сил РФ Ігор Костюков і заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін.

У документі ще вказано список "експертів" для переговорів: перший заступник начальника інформації управління Генштабу РФ Олександр Зорін; заступниця начальника управління президента РФ з державної політики в гуманітарній сфері Олена Подобреєвська, директор другого департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук; заступник начальника головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Росії Володимир Шевцов.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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