Україна презентувала ШІ Avengers, що здатен виявляти техніку на полі бою за кілька секунд

Панельна дискусія на London Defence Conference. Ілюстрація: Міноборони

Міністерство оборони України презентувало технологічні досягнення та цифрові рішення під час London Defence Conference - найбільшої конференції з безпеки у Великій Британії.

Українська делегація розповіла про бойову систему DELTA та штучний інтелект Avengers. Платформа Avengers виявляє 70% ворожої техніки на відеострімах, при цьому на знаходження однієї одиниці техніки витрачається лише 2.2 секунди. Система DELTA забезпечує воїнам ситуаційну обізнаність та можливість координувати дії за лічені хвилини, що дозволяє діяти ефективніше на полі бою.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко наголосила, що технологічна перевага є вирішальним чинником у сучасній війні. Вона підкреслила, що Україна створила екосистему, в якій дрони у повітрі, на землі та на морі працюють разом, завдаючи точних ударів у реальному часі.

London Defence Conference була заснована у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб посилити значущість безпеки в умовах глобальних загроз. Під час нинішньої конференції українська делегація взяла участь у кількох панельних дискусіях щодо глобальної безпеки Європи.

Учасники конференції високо оцінили підхід Міністерства оборони до цифровізації війська. Деякі іноземні держави вже виявили зацікавленість у використанні бойової системи DELTA у своїх збройних силах.