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АНАЛІТИКА

Зеленський призначив Нарімана Джеляла послом України в Туреччині

 

Президент України Володимир Зеленський призначив Нарімана Джеляла послом України в Туреччині. Відповідний указ з'явився 14 травня на сайті глави держави.

«Призначити Джелялова Нарімана Енверовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці», - йдеться в тексті документа.

Наріман Джелял є першим заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу. Після російської окупації Криму він залишався в Криму. У вересні 2021 року був заарештований співробітниками ФСБ Росії за підозрою у вчиненні диверсії, отримав 17 років ув'язнення. Разом зі ще дев'ятьма цивільними бранцями Джеляла звільнили з російської в'язниці наприкінці червня 2024 року.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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