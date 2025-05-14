Зеленський призначив Нарімана Джеляла послом України в Туреччині

"Вже три місяці нам заважають допомагати Збройним Силам, але ми не здамося. Командири та військові, які отримують нашу підтримку, потребують цієї допомоги, і ми не можемо їх підвести. Ми розуміємо, що без нас цього ніхто не зробить", - сказав Порошенко.