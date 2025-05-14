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Зеленський призначив Нарімана Джеляла послом України в Туреччині
23:17 14.05.2025 |
Президент України Володимир Зеленський призначив Нарімана Джеляла послом України в Туреччині. Відповідний указ з'явився 14 травня на сайті глави держави.
«Призначити Джелялова Нарімана Енверовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці», - йдеться в тексті документа.
Наріман Джелял є першим заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу. Після російської окупації Криму він залишався в Криму. У вересні 2021 року був заарештований співробітниками ФСБ Росії за підозрою у вчиненні диверсії, отримав 17 років ув'язнення. Разом зі ще дев'ятьма цивільними бранцями Джеляла звільнили з російської в'язниці наприкінці червня 2024 року.
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