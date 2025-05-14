Українського міністра фінансів запросили на зустріч міністрів «Групи семи» в Канаді

Міністр фінансів України Сергій Марченко візьме участь у зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків «Групи семи» в курортному містечку Банф у канадській провінції Альберта, яка відбудеться з 20 до 22 травня.

«Міністри та керівники обговорять та обміняються думками щодо поточних глобальних економічних та фінансових викликів, зосереджуючись на тому, як «Група семи» може співпрацювати над розв'язанням проблем», - ідеться в поширеній 14 травня заяві міністерства фінансів Канади.

Наприкінці квітня стало відомо, що представники України не змогли домовитися про реструктуризцію державного боргу. Міністр фінансів Сергій Марченко тоді вказав на безпрецедентні збитки, завдані Україні російською агресією.

«Економічні збитки вже оцінюються у сотні мільярдів євро, а інфраструктура по всій країні зазнала значних руйнувань. За оцінками Світового банку, витрати на відновлення можуть перевищити 500 мільярдів євро протягом наступного десятиліття. Для повноцінного відновлення та розбудови України критично важливими є фінансова стабільність та боргова стійкість», - сказав він.

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду 28 березня завершила сьомий перегляд механізму розширеного фінансування для України. Рішення дозволило владі України залучити 0,4 мільярда доларів США, які «будуть спрямовані на підтримку бюджету». Відтак сума загальних виплат за програмою МВФ сягне 10,1 мільярда доларів.