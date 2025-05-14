Фінансові новини
- |
- 14.05.25
- |
- 13:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Порошенко повіз на східний фронт тисячу дронів та велику партію техніки
12:54 14.05.2025 |
Народний депутат України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повіз велику партію техніки для українських військових, незважаючи на існуючі обмеження, які ускладнюють процес забезпечення фронту, повідомляється на сайті політичної сили.
Політик наголосив, що, попри перешкоди, він продовжує підтримувати підрозділи ЗСУ.
"Вже три місяці нам заважають допомагати Збройним Силам, але ми не здамося. Командири та військові, які отримують нашу підтримку, потребують цієї допомоги, і ми не можемо їх підвести. Ми розуміємо, що без нас цього ніхто не зробить", - сказав він.
Загальна вартість переданої допомоги перевищує 40 мільйонів гривень. До складу вантажу увійшли FPV-дрони, включно з оптоволоконними моделями, денні та нічні "Мавіки", штурмові квадроцикли та медеваки, авторемонтні майстерні, шиномонтажні комплекси для бронетехніки, комплекси радіоелектронної боротьби "Шатро", детектори дронів "Ванільний цукорок", зарядні станції, супутниковий зв'язок Starlink, комп'ютерна техніка, а також шини для військових автомобілів УРАЛ, КрАЗ та HMMWV.
"Яке б беззаконня не чинила влада, ми зробимо все, щоб зберегти Україну", - підкреслив Порошенко і додав, що готовий і надалі допомагати військовим.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Макрон обіцяє нові санкції проти РФ «у найближчі дні», якщо вона не піде на перемир'я
|Трамп: США в Стамбулі представлять Рубіо, Келлог і Віткофф
|Україна та США визначили структуру управління інвестфондом відбудови
|Україна закінчила всі процедури для спільного фонду зі США, передала ноту повіреній Штатів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Порошенко повіз на східний фронт тисячу дронів та велику партію техніки
|Олега Гладковського затримали в Іспанії: його розшукує НАБУ
|Уряд затвердив Дорожні карти для відкриття першого кластера у переговорах про вступ до ЄС
|КМІС: Рівень довіри до Зеленського станом на першу половину травня 2025 року становить 74%
|Макрон виключив відправку європейських солдатів на лінію фронту в Україні: не наша роль
|Макрон обіцяє нові санкції проти РФ «у найближчі дні», якщо вона не піде на перемир'я
Бізнес
|Проєкт OpenAI Stargate буксує через мита Трампа — Bloomberg
|Китай і санкції: Малайзія збільшила імпорт відеокарт на 3400% у 2025 році
|Прорив у суперконденсаторах — миттєве заряджання, велика ємність та 100+ тис. циклів витіснять Li-ion
|Klein Vision представила літаючий автомобіль AirCar 2 із запасом ходу до 1000 км
|Штучний інтелект захищатиме користувачів Google Chrome від шахраїв
|Microsoft та OpenAI ведуть «жорсткі переговори», переглядаючи умови партнерства
|Акції Xiaomi падають через скарги покупців на оманливу рекламу електрокара SU7 Ultra