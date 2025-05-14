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Олега Гладковського затримали в Іспанії: його розшукує НАБУ
12:38 14.05.2025 |
В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олега Гладковського, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
"14 травня 2025 року на території Королівства Іспанія місцевими правоохоронними органами затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО, обвинуваченого у справі САП та НАБУ щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень", - йдеться в повідомленні.
Гладковського спробують екстрадувати в Україну.
За даними слідства, у 2017 році ексчиновники Міноборони у змові з Гладковським нібито організували закупівлю вантажних автомобілів МАЗ 6317 (Богдан 6317) у межах держоборонзамовлення. Закупівлю провели за незаконно завищеними цінами, заявляли у НАБУ. Водночас виробником цих автомобілів є підприємство АТ "АК "Богдан Моторс", частка в якому належала Гладковському та його близьким.
19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував Олега Гладковського з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави. 21 жовтня за нього внесли заставу.
2 липня 2021 року обвинувальний акт у справі направлено до ВАКС для розгляду по суті.
У листопаді 2023 року обвинувачений виїхав за кордон і не повернувся, його оголосили у міжнародний розшук.
Перед цим Гладковський щонайменше тричі за час воєнного стану виїжджав за кордон як водій гуманітарних вантажів, зареєструвавшись у системі "Шлях", розповідав у жовтні 2022 року заступник голови НАЗК Артем Ситник.
Гладковський неодноразово був заброньований обласними військовими обласними адміністраціями, зокрема Хмельницькою, як водій гуманітарних вантажів. Він тричі перетинав держкордон на автомобілях різних марок, зареєстрованих на різних осіб, і щоразу повертався пішки. Двічі повернення відбулося після закінчення терміну бронювання.
Наказів про бронювання Гладковського як водія гуманітарних, медичних вантажів та вантажів для потреб Збройних Сил України чи документів, на підставі яких такі накази могли бути ухвалені, НАЗК не знайшло.
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