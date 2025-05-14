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АНАЛІТИКА

Макрон виключив відправку європейських солдатів на лінію фронту в Україні: не наша роль

 

Європа не відправлятиме своїх солдатів на лінію фронту після перемир'я між Україною та Росією. Моніторинг припинення вогню проводитимуть іншими методами.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє La Reppublica.

Він зазначив, що якщо Україна і Росія домовляться про перемир'я, його дотримання контролюватимуть Європа і США, зокрема, за допомогою супутників, щоб "мати можливість визначити, чи було порушення, де і з якого боку".

"Ми не вважаємо, що роль європейців полягає в тому, щоб перебувати на лінії фронту", - додав Макрон.

Також глава французької держави додав, що питання про демілітаризовану лінію все ще буде предметом дебатів, особливо щодо можливої присутності сил ООН.

Але, за словами Макрона, "першою гарантією безпеки" для України "є сильна українська армія".

Відправлення європейських солдатів в Україну

Нагадаємо, лише нещодавно президент Франції Еммануель Макрон допускав, що країни Європи можуть відправити свої війська в Україну. Але з умовою, що такі солдати діятимуть на стратегічно важливих ділянках, віддалених від лінії фронту.

Також Макрон підкреслював, що Європа не зможе відправити в Україну сотні тисяч солдатів. Йдеться про кілька тисяч.

Зараз можливість відправки солдатів в Україну обговорює так звана "коаліція рішучих".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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