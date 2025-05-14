Делегація Росії чекатиме на українську 15 травня у Стамбулі - Пєсков

"Ми говоримо в першу чергу про їх центральний банк або санкції проти того, що ми називаємо темним флотом або тіньовим флотом, ви знаєте, і 70% цього надходить з Балтики. Ви можете почати переслідувати тіньовий флот і атакувати їх" - розповів Келлог в ефірі телеканалу Fox.