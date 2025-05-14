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АНАЛІТИКА

Делегація Росії чекатиме на українську 15 травня у Стамбулі - Пєсков

 

Російська делегація буде 15 травня в Стамбулі чекати на українську, заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков в ефірі російського телеканалу.

«Наша делегація буде там і чекатиме українську сторону», - наводять висловлювання Пєскова росЗМІ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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