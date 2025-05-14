Якщо Путін не приїде до Туреччини, всі обіцянки лідерів США та Європи про санкції проти РФ мають бути виконані – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на "найсильніший пакет санкцій" від союзників України у випадку, якщо Владімір Путін не прилетить у Стамбул домовлятись про припинення вогню.

Про це Зеленський сказав журналістам у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави зазначив, що неприїзд Путіна у Стамбул стане "фінальною точкою його демонстрації, що вони (росіяни) не готові до закінчення війни".

"А значить всі обіцянки, тверезі і чіткі обіцянки США, Європи, лідерів інших країн повинні бути виконані. Інакше ви не примусите Росію до кроків", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що буде очікувати "як мінімум сильного пакету санкцій проти Росії" від США.

"І це вже санкції не за агресію, не за окупацію тощо. Тобто компромісів вже і так мільйон. Це санкції за те, що вони не хочуть навіть припинення вогню. Це повинен бути найсильніший пакет санкцій", - сказав глава держави.

Раніше Зеленський повідомив, що у четвер, 15 травня, має заплановану зустріч з турецьким президентом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.