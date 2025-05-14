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Порошенко обговорив з послами країн G7 та ЄC ситуацію на фронті та переговори про завершення війни
17:24 13.05.2025 |
Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко провів зустріч з послами країн "великої сімки" (G7) та Європейського союзу в Україні за ініціативою головуючої в G7 Канади та обговорив з ними питання переговорів щодо завершення війни та досягнення миру, повідомляється на сайті політсили у вівторок.
"Важливу увагу приділили ситуації на фронті та останньому розвитку в переговорному процесі щодо завершення війни і досягнення справедливого миру в Україні. Відзначив критичну необхідність спільних дій України та союзників. Подякував Франції, Великій Британії та Німеччині за лідерство в Коаліції рішучих та сприяння координації позицій між Європою та США щодо шляхів реалізації мирних ініціатив", - повідомив Порошенко.
Він також наголосив на принципових "червоних лініях" для українського суспільства, які є визначальними для досягнення справедливого миру. "Підкреслив, що Україні потрібен саме справедливий мир, а не капітуляція чи винагородження агресора. Вільний світ має показати свою силу та відданість принципам міжнародного права та правопорядку", - відзначив політик.
Порошенко також наголосив, що "демократія не повинна стати жертвою геополітичних процесів" і закликав міжнародних партнерів сприяти збереженню і зміцненню демократичних інститутів в Україні.
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