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АНАЛІТИКА

Порошенко обговорив з послами країн G7 та ЄC ситуацію на фронті та переговори про завершення війни

Порошенко обговорив з послами країн G7 та ЄC ситуацію на фронті та переговори про завершення війни

 

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко провів зустріч з послами країн "великої сімки" (G7) та Європейського союзу в Україні за ініціативою головуючої в G7 Канади та обговорив з ними питання переговорів щодо завершення війни та досягнення миру, повідомляється на сайті політсили у вівторок.

"Важливу увагу приділили ситуації на фронті та останньому розвитку в переговорному процесі щодо завершення війни і досягнення справедливого миру в Україні. Відзначив критичну необхідність спільних дій України та союзників. Подякував Франції, Великій Британії та Німеччині за лідерство в Коаліції рішучих та сприяння координації позицій між Європою та США щодо шляхів реалізації мирних ініціатив", - повідомив Порошенко.

Він також наголосив на принципових "червоних лініях" для українського суспільства, які є визначальними для досягнення справедливого миру. "Підкреслив, що Україні потрібен саме справедливий мир, а не капітуляція чи винагородження агресора. Вільний світ має показати свою силу та відданість принципам міжнародного права та правопорядку", - відзначив політик.

Порошенко також наголосив, що "демократія не повинна стати жертвою геополітичних процесів" і закликав міжнародних партнерів сприяти збереженню і зміцненню демократичних інститутів в Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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