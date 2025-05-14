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АНАЛІТИКА

Україна закликає уряд Польщі до переговорів з протестувальниками для розблокування кордону - посол

 

Київ закликає Варшаву до активних дій і переговорів з польськими перевізниками, які напередодні заблокували рух вантажного транспорту поблизу пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин».

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу сказав посол України в Польщі Василь Боднар.

Як зауважив посол, польський протест спрямований на захист прав перевізників і на боротьбу з конкуренцією з українського боку. Водночас з українського боку це розглядається як «засіб тиску». Він підкреслив, що Київ налаштований конструктивно і готовий вести діалог з польською стороною щодо цієї проблеми, «адже це впливає на інтереси України і є недружнім кроком стосовно української сторони».

Посол України наголосив, що українська сторона закликає польський уряд до «активних дій щодо комунікації з протестувальниками», а також до відповідних переговорів з українською стороною, щоб врегулювати це питання.

«Ми готові ініціювати різного роду переговори і консультації, але вважаємо, що польський уряд мав би вжити прямих заходів для комунікації з протестувальниками, оскільки вимоги хоч і стосуються польсько-українських відносин, але скеровані до уряду Польщі», - підкреслив Боднар.

За його словами, українська сторона звернулася до польської з відповідною нотою, він провів переговори з представниками польських урядових кіл.

"Проблему всі знають. Зараз розглядається можливість запобігання цьому протесту, або його мінімізації», - підкреслив Боднар.

Він додав, що в умовах триваючої російсько-української війни цей протест «точно не спрямований на підтримку України і зміцнення українсько-польських відносин».

«Це вкладається у традиційний для Росії наратив про спроби знайти точки поділу між нашими народами. Ті, хто це робить, точно ллє воду на млин країни-агресора»,- переконаний дипломат.

Боднар зауважив, що розгортання протесту саме зараз, на фініші президентської виборчої кампанії в Польщі, «має певні політичні цілі». Проте вибори - це внутрішня справа Польщі, до якої Україна не має відношення.

«Ми сподіваємося, що будь-які дії, спрямовані на внутрішнього споживача, не матимуть негативного відбиття на наші відносини», - підкреслив Боднар.

У цьому контексті він зауважив, що за цим протестом на кордоні стоять відомі діячі націоналістичної «Конфедерації», зокрема Рафал Меклер, який є головою комітету захисту перевізників і працедавців сфери транспорту.

На думку українського дипломата, якщо уряд Польщі не вживе заходів з мінімізації чи протидії цим протестам, то вони «можуть розширитися на інші пункти пропуску, так як це вже було минулого разу».
Ключові теги: Польща
 

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