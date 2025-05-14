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Кремль: Росія оголосить, хто поїде до Стамбула, коли вирішить Путін
16:31 13.05.2025 |
Росія продовжує готуватися до переговорів з Україною у Стамбулі, запланованих на 15 травня, і у Кремля поки що нічого до цього додати, заявив 13 травня речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
На запитання про те, хто представлятиме Росію на переговорах, Пєсков відповів, що Кремль оголосить склад російської делегації, як тільки президент Путін вважатиме це за необхідне.
Провести переговори в Стамбулі 15 травня запропонував Путін після пропозиції України (за підтримки країн ЄС і США) щодо 30-денного припиненню вогню. Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що приїде до Туреччини, але тільки на зустріч особисто з Володимиром Путіним. Президент США Дональд Трамп закликав Росію й Україну до прямих переговорів, зазначивши, що не виключає, що й сам прилетить до Стамбула. Зараз Трамп здійснює турне Близьким Сходом.
Агентство Bloomberg із посиланням на джерела писало 13 травня, що країни ЄС погодилися почекати з новими санкціями проти Росії до того моменту, коли настане ясність із переговорами.
Тим часом, голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив 13 травня під час онлайн-участі в сесії Копенгагенського демократичного саміту, що в разі, якщо Путін відмовиться приїхати до Туреччини, «це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, що Росія не хоче й не готова до будь-яких перемовин».
За словами Єрмака, в разі відмови Росії від переговорів має бути «сильна реакція США і всього світу»: нові санкції проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.
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