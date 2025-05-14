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АНАЛІТИКА

Келлог та Віткофф поїдуть до Туреччини на переговори між Росією і Україною, - Reuters

 

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог ймовідно будуть присутні на можливих перемовинах між Росією та Україною 15 травня у Стамбулі

Про це пише Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з цими планами.

"Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог поїдуть у четвер до Стамбула", - йдеться в повідомленні.

Як стверджують джерела, метою їхньої поїздки буде участь у можливих мирних перемовинах між Росією та Україною щодо завершення війни.

Деталі щодо формату та учасників потенційних переговорів наразі не розголошуються.
За матеріалами: Espreso.tv
Ключові теги: США, Росія
 

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