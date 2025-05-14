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АНАЛІТИКА

У Зеленського кажуть, що на прямих перемовинах у Туреччині він зустрічатиметься лише з путіним

 

Президент України Володимир Зеленський у разі прямих переговорів у Туреччині зустрічатиметься з главою рф володимиром путіним, а не з іншими посадовцями.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в етері російського проєкту Breakfast Show.

Журналіст запитав, чи міг би Зеленський зустрітися з іншими представниками рф, якщо сам путін не приїде в Туреччину 15 травня. «Ні, звичайно, це ж не формат», - відповів Подоляк.

Він зауважив, що люди з формальним статусом міністрів навряд уповноважені ухвалювати ті чи інші рішення. «Тобто ухвалити рішення про продовження війни або зупинення війни може лише путін», - додав Подоляк.

Він також зазначив, що зустрічі на нижчих рівнях не мали б сенсу.

За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Росія
 

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