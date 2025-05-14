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У Зеленського кажуть, що на прямих перемовинах у Туреччині він зустрічатиметься лише з путіним
12:16 13.05.2025 |
Президент України Володимир Зеленський у разі прямих переговорів у Туреччині зустрічатиметься з главою рф володимиром путіним, а не з іншими посадовцями.
Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в етері російського проєкту Breakfast Show.
Журналіст запитав, чи міг би Зеленський зустрітися з іншими представниками рф, якщо сам путін не приїде в Туреччину 15 травня. «Ні, звичайно, це ж не формат», - відповів Подоляк.
Він зауважив, що люди з формальним статусом міністрів навряд уповноважені ухвалювати ті чи інші рішення. «Тобто ухвалити рішення про продовження війни або зупинення війни може лише путін», - додав Подоляк.
Він також зазначив, що зустрічі на нижчих рівнях не мали б сенсу.
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